Sperrgebiet - „Alarm“: Polizei und Heer im Einsatz

Keine Angst vor Blackout

Derartige Übungen gibt es in Österreich übrigens schon länger, erstmals wurde im Jahr 1999 eine Aktion in vergleichbarer Weise durchgeführt. Mittlerweile werden pro Jahr zwei Szenarien in allen Bundesländern abgearbeitet. „Große Gefahr bezüglich eines Ernstfalls besteht aber nicht. Bei einer großflächigen Zerstörung von Betriebsmitteln kommt es maximal zu lokalen Problemen, von einem Blackout sei man aber immer noch meilenweit entfernt“, so verschiedene Energieexperten im Gespräch mit der „Krone“.