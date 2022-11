Jede 4. Frau am Arbeitsplatz sexuell belästigt

Gasto und Tourismus als Problembereiche

Was die Arbeitsbedingungen betrifft, zeigen sich Gastro und Tourismus auch hier einmal mehr als Problembereiche. Denn 21 Prozent der analysierten Fälle betrafen das Hotel- und Gastgewerbe. Viele der Frauen nehmen jedoch aufgrund des wirtschaftlichen Drucks diese Übergriffe oft lange hin, so Bianca Schrittwieser, Leiterin der Arbeitsrechtsberatung in der AK Wien. Eine Betroffene aus der Gastronomie gab etwa an, dass sie die Übergriffe über sich ergehen lassen hatte, weil sie das Weihnachtsgeld so dringend gebraucht habe und die Auszahlung abwarten wollte.