Bevölkerung würde ohne Zuwanderung schrumpfen

Kräftiges Wachstum durch Ukraine-Flüchtlinge

Dass Österreich derzeit besonders kräftig wächst, liegt laut dem Statistiker auch am Krieg in der Ukraine. Die Fluchtmigration aus der Ukraine führe heuer zu einer höheren Zuwanderung als im Jahr 2015, in dem viele Menschen aus Syrien, Afghanistan und Irak nach Österreich kamen, so Thomas. Insgesamt sind in den ersten zwei Quartalen dieses Jahres 90.075 Personen zugewandert, dabei lag der Frauenanteil bei 60 Prozent. Mit 1. Oktober lebten laut Bevölkerungsprognose etwa 64.500 Ukrainerinnen und Ukrainer in Österreich, die seit Jahresbeginn zugewandert sind. Kriegsbedingt ist dabei der Frauenanteil in der Gruppe der Personen im wehrfähigen Alter wesentlich höher als in anderen (siehe Grafik unten).