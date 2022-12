Schokolade: Umsatzplus mit Vollmilch und viel Nuss

Hauswirth punktet im günstigenSegment

Eine ganz große Nummer bei Schoko-Kramperln & Co. ist die burgenländische Firma Hauswirth, die im günstigen Segment punktet. „75 Prozent nehmen einen Nikolo, und beim Baumbehang ist die Kugel am gefragtesten“, berichtet Peter Hauswirth. In Summe werden in Kittsee 800 Tonnen weihnachtlicher Hohlfiguren produziert, die aber zu 70 Prozent ins Ausland gehen. Exportländer sind „christliche Destinationen“ bis Australien, Neuseeland und Kanada.