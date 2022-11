Rot-weiß-rotes Weltcup-Ass will im Ötztal stechen

Nach der Absage des Flexenrace in Zürs Mitte November ergab sich für den Polizeispitzensportler eine lange Rennpause, die morgen aber ein Ende hat. Feurstein wird, wie sein jüngerer Cousin Lukas, sein Mellauer Vereinskollege Noel Zwischenbrugger und der Andelsbucher Thomas Dorner beim ersten von zwei Europacup-Riesentorläufen in Hochgurgl an den Start gehen. „Wir haben in den letzten Tagen intensiv hier trainiert und wenn wir schon die Möglichkeit haben, in der Heimat Rennen zu fahren, dann sollte man das auch nutzen“, weiß der Head-Pilot, der im Ötztal auch in Sachen Abstimmung nochmals einiges probieren möchte. „Da haben wir auf jeden Fall noch Potenzial.“