Oberösterreich auf der Suche nach der Zuversicht

Beschleunigung durch den Zukunftsfonds

„Ohne Corona und den Krieg wären wir eh schon in der großen Transformation“, sagt Stelzer. „Wir sind in einer herausfordernden Situation, bei der kein Platz für Träumereien ist“, betont er auch. Zum Beispiel in Sachen Gas, das wir für die Energieversorgung noch einige Jahre sehr stark brauchen würden, trotz angestrebter Energiewende. Daher ist der LH so hinter der Gaspreisbremse her - und wenn sie nicht EU-weit komme, dann müsse es sie innerösterreichisch geben. Sein Ehrgeiz sei es, Oberösterreichs wirtschaftliche Topposition zu behalten und die Transformation durch den Zukunftsfonds zu beschleunigen.