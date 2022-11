Irans Ex-Teamspieler gegen Kaution freigelassen

Der ehemalige iranische Fußball-Nationalspieler Voria Ghafouri ist gegen Kaution freigelassen worden. Ghafouri habe am Dienstag nach der Kautionshinterlegung das Ewin Gefängnis in Teheran verlassen, schrieb die iranische Justizbehörde auf ihrem Webportal Mizan. Ghafouri war am vorigen Donnerstag wegen Vorwürfe der Propaganda gegen das politische System sowie Beleidigung der Nationalmannschaft verhaftet worden.