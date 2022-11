Schwierige Bergung für Feuerwehren nach Ausritt

Als die Einsatzkräfte eintrafen, sahen sie, dass das Fahrzeug mehrere Meter von der Straße ins verschneite Gelände abgerutscht war. „Die Bergung erwies sich als extrem schwierig im steilen Gelände“, berichtet die Feuerwehr Zell-Pfarre. „Daher wurden die Feuerwehren Ferlach und Zell-Freibach zur Hilfe gebeten.“ Die Bergung des Pkw erfolgte schließlich über zwei Seile, die an den Felgen angebracht wurden. Die Seile wurden dann über einen Baumstamm geführt und an einem Traktor befestigt. So konnte das Fahrzeug langsam aber sicher wieder zurück auf die Fahrbahn gezogen werden.