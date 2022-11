SPÖ Burgenland drängt weiter auf Gaspreisdeckel

Klare Forderungen stellt die SPÖ Burgenland an den Bund: Bei einer Sondersitzung des Nationalrates soll einerseits ein Gaspreisdeckel und andererseits eine Einmalzahlung nach dem Vorbild Deutschlands beschlossen werden. „Wir wollen, dass eine Monatsrechnung den privaten Haushalten erlassen wird, im besten Fall auch der Wirtschaft“, erklärt Landesgeschäftsführer Roland Fürst. Weiters brauche es eine Strompreisbremse für die Unternehmen, so Klubobmann Robert Hergovich: „Ganz Österreich muss deutlich entlastet werden, sonst wird in wenigen Monaten die Arbeitslosigkeit deutlich ansteigen.“ Andere Länder hätten bereits reagiert, nur Österreich lasse noch deutliche Maßnahmen vermissen.