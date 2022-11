Heute gastiert der „Ewige Zweite“ in Hard

Nachtschicht für die Roten Teufel! Heute (20.45) haben die Harder Handballer im vierten Gruppenspiel der EHF European League RK Nexe in der Sporthalle am See zu Gast. Der Gegner ist in der 16.000-Einwohner-Stadt Nasice im Nordosten Kroatien beheimatet, verfügt über einen potenten Sponsor aus der Baustoffbranche. Der Provinzclub ist in der nationalen Liga seit eineinhalb Jahrzehnten die ewige Nummer zwei hinter Serienmeister Zagreb.