Wegen Bahnstreik Ansturm auf Busse erwartet

Der Bahnstreik hat natürlich auch in Vorarlberg massive Auswirkungen, ist das Ländle doch auch ein Land der Pendler - und längst nicht jeder setzt sich frühmorgens in den eigenen Pkw. Genau dieses Szenario ist aber für Montag zu befürchten - und so werden wohl nicht nur verdutzte Bahnkunden vergeblich auf ihren Zug warten, sondern auch die Straßen teils überlastet werden. Ein Schienenersatzverkehr ist aus Kapazitätsgründen nicht geplant.