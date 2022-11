Was werden Sie heuer zu Weihnachten essen?

Der erste Advent steht vor der Türe und bald ist Weihnachten. Wie jedes Jahr stellt sich für viele, die mit Ihren Liebsten feiern, die obligatorische Frage: Was wird es Heiligabend zu essen geben? In manchen Familien gibt es aus Tradition immer die gleichen „Weihnachtsgerichte“, andere wiederum versuchen jedes Jahr andere kulinarische Genüsse zu erforschen. Dann gibt es auch noch jene, die dem Weihnachtstrubel nichts abgewinnen können und sich darüber gar keine Gedanken machen, was am 24. gegessen wird, da es für sie ein Tag wie jeder andere ist. Wie halten Sie es zu Weihnachten, liebe Leser? Wir freuen uns auf viele Kommentare im Forum!