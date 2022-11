Vom Porzellan und den Elefanten

„Krone Vorarlberg“-Kolumnist weiß, was Deutschlands Fußball Frauen im Jahre 1989 als Prämie für ihren ersten Europameistertitel bekamen. Was die deutschen Herren 2022 bekommen würden, sollten sie den WM-Titel holen, tritt in Anbetracht von FIFA-Elefanten im Porzellanladen immer mehr in den Hintergrund. Allerdings hat man auch beim DFB eine historische Chance vertan, stellt Petermichl in der neuesten Ausgabe seiner Kolumne „Ach, übrigens...“ fest...