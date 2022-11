Eishockey-Linz trainierte Ernstfall mit Sanitätern

Gleich zehn Sanitäter waren am Samstag am Ende des Black-Wings-Trainings am Eis. Grund: Die „Samariter“ übten mit Cracks, wie sie sie im Ernstfall vom Eis transportieren, ihnen die Ausrüstung ausziehen, etc. Als Abzutransportierende hielten ein Steel-Wings-Crack und Co-Trainer Marc Szücs her, keiner von den Black Wings: „Weil das Liegen auf der Trage Unglück bringt“, so der Assistant Coach, der am Freitag (ohne den verletzten Haga) ein 3:2 nach Penaltys gesehen hatte.