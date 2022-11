Schlaganfall: Zusteller rettete Kundin das Leben

Seit mittlerweile zehn Jahren trägt Zusteller Johann Bamberger in einem Teil Oberlaas im 10. Bezirk die Post aus. So wie auch an einem Morgen im Mai, als ihm auffiel, dass Elisabeth Misa, die gerade mit dem Hund rausging, nicht grüßte. „Das kam mir komisch vor“, schildert Bamberger. Also fragte er, ob alles okay sei. „Sie konnte aber nicht antworten. Und dann habe ich gesehen, dass ihre Lippe runterhing.“