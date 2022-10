Kickerl mit Rapid: Fußball-Premiere mit 96

Beim Generationenkickerl am Samstag am Kunstrasenplatz des SK Rapid in Hütteldorf spielten acht Teams gegeneinander. In allen Teams kickten Senioren, Mitarbeiter der Häuser zum Leben sowie je drei Fußballer von Rapid: ein Special-Needs-Spieler, ein Jugend-Spieler und eine Rapid-Legende. Unter den Legenden waren Raimund Hedl, Rene Wagner oder Erwin „Jimmy“ Hoffer.