Mexiko gegen Polen ab 17 Uhr LIVE

Für Polen und Mexiko steht schon zum Aufakt der WM in Katar viel auf dem Spiel. Das Duell heute in Doha könnte im Kampf um Platz zwei hinter Turniermitfavorit Argentinien bereits eine Vorentscheidung bringen. Der große Vorteil der Polen: Sie verfügen mit Robert Lewandowski über einen ausgewiesenen Sturmstar. Ob das reicht, um nach drei gescheiterten WM-Versuchen in Folge über die Gruppenphase hinauszukommen, bleibt abzuwarten. Die Partie beginnt um 17 Uhr, wir berichten live (unten).