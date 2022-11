Welser sagen Diabetes und bald Adipositas Kampf an

„Das Leben in vollen Zügen genießen“ - das sollen jene Menschen können, die „FitLine C-Balance" des Luxemburger Nahrungsergänzungsmittelherstellers PM-International konsumieren. Fünf Gramm wiegt das Säckchen mit dem Pulver, das in Wasser aufgelöst und danach getrunken wird. Der Kohlenhydratstoffwechsel wird so unterstützt, der Blutzuckerspiegel ausgeglichen.