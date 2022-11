Weniger Arbeitsplätze, höhere Wertigkeit

Ein Büro in Orange, eine Küche in Schwarz-Gelb, Sesseln in Flieder: Mut zur Farbe beweist Büromöbelhersteller hali in seiner Zentrale. „So farbenfroh sind aber die wenigsten Unternehmen“, sagt Daniel Erlinger, der mit Mario Helfenschneider die Geschäfte bei den Eferdingern führt.