Niederlande gegen Ecuador ab 17 Uhr LIVE

So wichtig die drei Punkte gegen Senegal auch waren, so wenig einverstanden zeigte sich Van Gaal mit der Art und Weise seines Zustandekommens. „Wir haben gewonnen, aber wissen auch, dass wir es besser können und besser machen müssen“, betonte Kapitän Virgil van Dijk. Gegen die Afrikaner brachten erst späte Tore von Cody Gakpo (84.) und Davy Klaassen (99.) die Erlösung. „In der Vorwärtsbewegung wollten wir es manchmal erzwingen und haben uns dabei in der Defensive entblößt. In dieser Hinsicht müssen wir uns verbessern, weil Ecuador diese Kunst sehr gut beherrscht“, bemängelte Van Dijk, zeigte sich aber zugleich „optimistisch“.