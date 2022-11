Österreicher rücken vom Sparen bei Geschenken ab

Black Week spült 450 Millionen Euro in Kassen

Die aktuelle Black Week dürfte den Händlerinnen und Händlern 450 Millionen Euro in die Kassen spülen. „Black Friday ist für uns Fluch und Segen zugleich“, sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Willi. So hoffe die Branche zwar auf einen erfolgreichen Start des Weihnachtsgeschäfts, werde durch die Rabatte der Konkurrenz jedoch dazu gezwungen, die Preise niedrig anzusetzen. Auf diese Weise sollten überhaupt Kundinnen und Kunden gewonnen werden.