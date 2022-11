Toni Pfeffer sorgt mit Facebook-Posting für Lacher

Zur Erinnerung: Österreich ging am 27.3.1999 in der EM-Qualifikation in Spanien mit 0:9 unter. Bereits zur Pause war es 0:5 für das Heimteam gestanden. Als ORF-Reporter Andreas Felber den damaligen Austria-Defensivmann in der Halbzeit fragte, was man sich noch von Hälfte zwei erwarten könne, antwortete Pfeffer: „Hoch werden wir es nicht mehr gewinnen.“