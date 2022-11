Eine WM unter der totalen Überwachung

Aus dem Command and Control Centre in Doha haben die Verantwortlichen das Turnier auf einer circa 20 Meter langen Leinwand im Blick: Die Bilder der insgesamt 15.000 hochauflösenden Überwachungs-Kameras in den acht WM-Stadien laufen hier zusammen - in jedem der acht Stadien gibt es folglich rund 1800 Kameras. Jeder Winkel wird erfasst, auch vor dem Stadion und auf den Parkplätzen.