Umfrage ging klar gegen längere Fortgehzeiten aus

Sind Sie für eine Ausweitung der Ausgehzeiten für 14-jährige Jugendliche von 24 Uhr auf 1 Uhr?", fragte das Familienressort des Landes kürzlich auf der Website der Familienkarte. Und zwar von 24. Oktober bis 6. November - eine Zeit, in die die Krawallnacht von Halloween in Linz hineinfiel. Der Ausgang der Umfrage liefert der FPÖ Munition gegen eine Liberalisierung des Jugendschutzgesetzes in Oberösterreich im Gleichklang mit allen anderen Bundesländern.