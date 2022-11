Nach Sturz-Albtraum fährt OÖ-Triathlet zur U23-WM

Not-OP und „hartes Jahr“

Nach „einem mental harten erstem Jahr“ ist er aber nun schmerzfrei und will in Abu Dhabi die Top-20 angreifen. Höhere Ziele hat da freilich Florian Brungraber, der bei der WM in der Para-Klasse am Start ist und seinen dritten Platz aus dem Vorjahr verteidigen will. „Die Form passt“, bestätigt er. Gut verkaufen will sich auch Georg Enzenberger. Der Eferdinger kämpft am Freitag beim Ironman in Israel um ein Ticket für die Ironman-WM in Hawaii 2023.