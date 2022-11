20.000 Euro Bonus für kirchliche Hochzeiten

Lega will Aufmerksamkeit

Die Lega von Matteo Salvini will mit ihrem Gesetzesentwurf sichtlich Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Partei kämpft damit, in der neuen Regierung nur noch Juniorpartner zu sein, hat sie doch bei der jüngsten Wahl die Hälfte ihrer bisherigen Stimmen verloren und liegt nur bei acht Prozent.