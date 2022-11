Lagerhaus in Moskau in Flammen: Fünf Menschen tot

Bei einem Brand in einem Lagerhaus in einem belebten Teil der russischen Hauptstadt Moskau sind am Sonntagabend mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person galt noch als vermisst, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf den Zivilschutz. Sieben Arbeiter seien vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden.