Folge 7: Mörtel zum Finale im 7. Bauchtanz-Himmel

Aber Herr Lugner, was ist denn nun Ihr Geheimnis, dass sie mit 90 Jahren noch so fit sind? „Ich bin relativ gesund und mache auch alles, dass ich gesund bleibe“, verriet Mörtel. Bahati wusste, was den Society-Baumeister so jung hält. „Ich kenne auch niemanden, der so alt ist wie er und so vital. Ich glaube ja, wir sind sein Lebens-Elixier“, lächelte sie.