Teurer Flop bei Krisenhilfe bei den Wohnungskosten

Gibt’s beim Land OÖ Förderungen, deren Abwicklung mehr kostet, als Geld an Antragsteller ausbezahlt wird? In der Wohnbauabteilung von LH-Vize Manfred Haimbuchner (FPÖ) ist der Landesrechnungshof darauf gestoßen. Nämlich die „Wohnungssicherung für Leistungsträger“, die es von Juli 2021 bis Juni 2022 gab, um bei finanziellen Notsituationen infolge der Pandemiebekämpfung rasch mitzuhelfen, die Wohnung zu erhalten. 6 Millionen Euro wurden dafür aus dem sogenannten „Oberösterreich-Plan“ vorgesehen, was sich unser Karikaturist bildlich als reichen Geldsegen vorstellt - der dann aber ausbleiben konnte.