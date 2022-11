Acht Jahre voll Sehnsucht: Erlebnis Kärnten Museum

Dieses Haus in der Museumgasse 2 in Klagenfurt wurde von Architekt Roland Winkler „geschüttelt“ bis alles herausfiel, was Gustav Gugitz als erster Architekt so nicht geplant hatte. Die Räume zu den Innenhöfen wurden geöffnet, überdacht, das Museum ist nun lichtdurchflutet. „Es steht auch nicht mehr in einer Seitengasse versteckt, sondern auf einem repräsentativen Platz“, so Winkler, denn statt einiger früherer Autostellflächen wurden Bäume gepflanzt und das Umfeld gestaltet.