Regloser Mann (45) im Schnee wiederbelebt

Bei einem Spazierengang hat am Samstag eine 22-Jährige in Unterweißenbach gegen 8.45 Uhr einen Einheimischen gefunden, der reglos im Schnee lag. Der 45-Jährige hatte keine Jacke an, trug nur ein T-Shirt. Er dürfte am Heimweg nach einer Geburtstagsfeier in alkoholisiertem Zustand gestürzt und bei Temperaturen zwischen 0 und minus 2 Grad liegen geblieben sein.