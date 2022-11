Eigene Eltern getötet: Lebenslange Haft für Sohn

Ein 31-Jähriger ist am Samstag in Bozen nicht rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er vor über einem Jahr seine beiden Eltern getötet und anschließend in einen Fluss geworfen haben soll. Das Gericht entschied zudem, dass der Mann ein Jahr in Einzelhaft verbringen soll und dass er bei beiden mutmaßlichen Morden - die kurz nacheinander stattgefunden haben sollen - voll zurechnungsfähig gewesen sei.