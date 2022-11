Winter gab ein kurzes Gastspiel im Mühlviertel

„In der Nacht auf Sonntag kann es noch ein paar Schneeflocken geben. In Lagen über 500 bis 600 Meter kann es auch am Dienstag noch einmal schneien“, prognostizierte Meteorologe Alexander Ohms von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Samstag. Der erste Schnee sei in diesem Jahr im Flachland sehr früh gekommen. Durchschnittlich rechnet man mit den ersten Schneeflocken erst Anfang Dezember. Auch für Temperaturen wie im Hochwinter ist es noch zu früh.