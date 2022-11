„Eine Ortschaft ohne Gasthaus ist keine Ortschaft“

Warten auf die nächste Wahl?

Das „Wirtshaus Zillingtal“ ist im Besitz der Gemeinde und wurde von Ronny Voglhuber 2019 gepachtet. In den zwei Jahren zuvor hatten drei Gastronomen ihr Glück versucht und waren gescheitert. „Es muss was geschehen“, sagt Voglhuber, „ich kann nicht warten, bis wieder eine Wahl ist oder einer stirbt, bis ich ein gutes Geschäft mache.“ Also probiert er es, wie auch im ebenfalls gepachteten „Lakeside“ am Steinbrunner See, entgegen der Teuerung mit unterdurchschnittlichen Preisen für die Speisen, mit Gerichten für „Essen auf Rädern“ und wöchentlichen Salsa-Abenden. Aber: