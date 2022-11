Schattendorf: Mit Schranken gegen Grenzverkehr

Thomas Hoffmann fackelt nicht lange. Der neu gewählte Bürgermeister von Schattendorf im Burgenland will, was den ungarischen Pendlerverkehr durch seine Gemeinde anbelangt, endlich Nägel mit Köpfen machen. In einem offenen Brief an den Innenminister fordert er diesen auf, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um am Grenzübergang bei Schattendorf einen automatischen Schranken errichten zu können. Hoffmann will den Durchzugsverkehr drastisch eindämmen.