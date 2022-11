Hund starb durch Feuersalamander-Gift

Großer Schock für eine Hundebesitzerin aus Dellach bei Maria Wörth: Beim Wandern im Wald kam ihr kleiner Yorkshire Terrier-Rüde Samy beim Schnüffeln mit einem Feuersalamander in Kontakt. Die Amphibie dürfte sich bedroht gefühlt haben und spritzte ihr Gift direkt in Nase und Maul des nur 1,7 Kilogramm schweren Hundes. Obwohl die Frau in einem Bach das Mäulchen noch ausgewaschen hatte, ist Samy während der Fahrt zum Tierarzt verstorben.