Jeden Tag passiert ein Unfall mit Alko-Lenker

20- bis 29-Jährige als Haupttäter

Im Schnitt ereignen sich täglich 1,3 Unfälle mit rauschigen Lenkern. Wenig überraschend gab es an den Wochenenden, insbesondere in den Nachtstunden, die meisten Alkohol bedingten Unfälle. Am meisten gefährdet, sich betrunken hinter das Steuer zu setzen, sind Männer (86 Prozent) und da vor allem die 20 bis 29-Jährigen.