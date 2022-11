Auch Miss Europe hat im Health Retreat gefastet

Das Gesundheitsresort in Bad Bleiberg lockt mit vielen Angeboten. Gerade erst war dort die dreifache Ski-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch zu Besuch. Sie hat das gesamte Programm wie Stollentherapie und Kältekammer in Anspruch genommen. Zudem wird auch gefastet. „Wir bieten die moderne Mayr-Fastentherapie an, bei uns gibt’s keine Milch und keine Semmeln“, erzählt Hoteldirektorin Andrea Leitner. Die Ex-Skirennläuferin blieb zehn Tage, genoss auch die einzigartige Natur mit einer Wanderung auf den Dobratsch. „Nach den ersten Tagen Fasten kommt die Energie wieder voll zurück“, erläutert Leitner.