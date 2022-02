Kärntner Schlaflabor sorgt für ruhigere Nächte

Für Verbesserung der Lebensqualität

Die Auswertung soll dann Aufschluss über den eigenen Schlaftypus geben und zu einer Verbesserung der Schlaf- und auch Lebensqualität führen, was sich in weiterer Folge auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit auswirkt. „Manche Schlafstörungen rühren nämlich daher, dass der Betroffene eigentlich ein Kurzschläfer ist und regelmäßig zu lange im Bett bleibt. Die scheinbare Schlaflosigkeit kann also auch fehlinterpretiert werden.“