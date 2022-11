Alkolenker schlief nach Unfall im Auto ein

Gleich mehrere Feuerwehren aus Villach und Umgebung sind am Freitag in den frühen Morgenstunden zu einem Unfall auf die Villacher Alpenstraße gerast. Ein Alkolenker (30) war mit seinem Auto in den Graben gerutscht und dann im Pkw eingeschlafen. Zudem löste er eine Suchaktion aus und musste zum Schluss auch noch festgenommen werden.