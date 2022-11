Mit Bello und Co. im In- und Ausland unterwegs

So war man zum Beispiel von 1. bis 10. November mit einer Gruppe bei der Olivenernte im Latium in Italien. Gebucht wird sowohl von alleinstehenden Personen, die gerne unter anderen Hundefreunden sind, als auch von Leuten, die gerne in der Gruppe reisen. „Es ist für den Einzelnen unheimlich rechercheintensiv, wenn man mit einem Hund verreisen möchte. Man muss schauen, was braucht er für Impfungen, wo gibt es zum Beispiel einen Hundestrand, in welches Hotel darf ich das Tier mitnehmen. Und das sind nur einige Dinge, auf die man achten muss“, weiß die Reiseveranstalterin und verspricht: „Bucht man bei mir, kann man sich zurücklehnen und sich auf den Urlaub freuen. Den Rest erledige ich.“