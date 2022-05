Lebensmittel und Hilfsgüter für die Ukraine

Es ist mittlerweile der vierte Hilfstransport für die Ukraine: 37 Tonnen bestehend aus Lebensmitteln, Babynahrung und Ausrüstung zur medizinischen Versorgung werden nun in die Ukraine gebracht. So fehlt es dort nicht nur an Nahrung, sondern auch an Material für medizinische Versorgung. Deswegen sind auch EKG-Geräte und Defibrillatoren, Infusionsgeräte oder Kanülen und Spritzen Teil der Hilfslieferung.