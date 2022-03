Medikamente und Hilfsgüter für umkämpfte Städte

Eine Hilfsorganisation zur Sammlung von Medikamenten und medizinischen Hilfsgütern in Österreich, die dann in die Kriegsgebiete geschickt werden- teilweise mit militärischem Begleitschutz. „Die Lage in den Städten ist dramatisch, bei vielen Telefonaten in die Heimat hört man im Hintergrund Bombeneinschläge“, sagt Lina Barinova. Und die Ärztin Ivanna Yatskiv ergänzt, dass „die Lage in den Krankenhäusern verzweifelt ist. In manchen Städten wie Mariupol gibt es gar keine Spitäler mehr, in anderen Städten sind sie hoffnungslos überfüllt.“