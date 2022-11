„Krone“ vor Ort: Alarmstart an der NATO-Grenze

In wenigen Minuten in der Luft

24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche sind Kampfpiloten der NATO hier in „RS 15“, dem „readyness state 15“, der ihnen erlaubt, innerhalb von 15 Minuten nach Alarmierung in der Luft zu sein. „Für gewöhnlich schaffen wir es aber unter zehn Minuten“, lacht Papp. Wird es ernst, ist auch „RS 5“ möglich - dann sitzen die Piloten bei laufendem Triebwerk angeschnallt in ihren Cockpits und warten auf den Alarmstart. Das war in den vergangenen vier Monaten zehnmal der Fall.