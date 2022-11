Müssen Tiere in Österreich wirklich so leben?

Illegale Haltung

Der eigentliche Skandal an dem Fall ist aber, dass es nach wie vor legal ist, Mastrinder auf Vollspaltenböden zu halten - ohne jede Einstreu. Rechtlich belangt werden könnte der Tierhalter nur, weil er keine trockenen Liegeflächen im Stall zur Verfügung stellt. Nicht mal dieses Mindestmaß an tierfreundlichem Ambiente ist in Kennelbach vorzufinden.