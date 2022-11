Arbeitsbühne geriet in eine Hochspannungsleitung

Während Montagearbeiten von Photovoltaik-Modulen in Sierning, hatte ein 41-jähriger Slowake aus Wels am Mittwoch vom Boden aus eine an seinem Klein-Lkw aufgebaute Teleskopmast-Arbeitsbühne gesteuert. Damit wurden die Modulpakete auf das Dach gehoben, wo sie montiert wurden.