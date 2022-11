Sattelschlepper kippte in Warth auf die Seite

Am Mittwochmorgen um 9 Uhr war ein Laster in Warth unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Lenker plötzlich die Kontrolle über sein Gefährt, in einer Linkskurve kippte der tonnenschwer mit Aushubmaterial beladenene Laster auf die linke Seite und blieb auf der Gegenfahrbahn liegen.