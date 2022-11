Jetzt könnte es für Bezirksgerichte ernst werden

Schließung bereits Ende 2023 möglich

Justizministerin Alma Zadic ist daher vor wenigen Tagen in Wien mit ihrer slowenischen Kollegin Dr. Dominika Švarc Pipan zusammengekommen. „Wir können so ein Treffen der Ministerinnen bestätigen. Dabei war unter anderem auch die Stärkung der zweisprachigen Gerichtsbarkeit in Kärnten ein Thema“, so Sprecher Mathias Klein. Konkrete Gerichtsschließungen gäbe es derzeit noch nicht, wird betont – obwohl immer wieder „Geheimpapiere“ kursieren, in denen schon Schließungstermine genannt werden. Ferlach und Bad Eisenkappel sollen bereits Ende 2023 aufgelöst werden, Bleiburg erst 2026.