Dieser Krampuslauf wird ein echtes Höllenspektakel

Anschließende Party im Messezentrum

In der vergangenen Woche gab’s schon einige Krampusläufe, bei denen die schaurigen Gesellen nicht gerade zimperlich mit den Besuchern umgegangen sind. Pickl-Hafner: „Wir haben einen Korridor, da passiert das nicht. Ich habe auch gesehen, wie Burschen Bierflaschen auf die Krampusse geworfen haben.“ So etwas dürfe nicht passieren. „Wenn sich die 800 Krampusse und die Besucher normal verhalten, werden wir am Samstag ein super Fest erleben - mit einer tollen Krampus-Party im Messezentrum“, verspricht der Veranstalter. Ab 20 Uhr lädt die Krampusgruppe Welzenegg nämlich in die Messehalle 3 zur „Aftershowparty Krampusumzug Klagenfurt“.