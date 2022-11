Protest gegen Asylquartier neben Volksschule

„Griaß eich die Madln, servas die Buam!“ - im Jahr 2020 lud man zur Eröffnung des „Conrads“ nach Ried in der Riedmark, doch das Gasthaus mit der großen Büste von Namensgeber Heinz Conrads davor ist längst dicht, und bald soll es heißen „Griaß eich die Flüchlinge“. 25 Asylwerber sollen hier Herberge finden, doch das läuft nicht so ab, wie geplant. Denn das Gasthaus befindet sich, wie man in Oberösterreich sagt, in der „Einschicht“, in der Mitte zwischen Ried in der Riedmark bzw. Schwertberg und Wartberg ob der Aist.